В Пентагоне назвали дату, когда закончатся средства на военную помощь Украине

В американском Пентагоне заявили, что деньги на военную помощь Украине истекут к 30 декабря, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

Об этом заявил контролер Минобороны США Майкл МакКорд, сообщает издание Bloomberg.

"Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят изъятые из запасов и отправленные в Украину", — сказал Майкл МакКорд.

По его словам, когда эти средства будут использованы, то министерство исчерпает финансирование, доступное для предоставления безопасности помощи Украине. Отмечается, что МакКорд заявил об этом в письме лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям.

Издание пишет, что письмо должно оказывать давление на американский Конгресс по одобрению более 60 миллиардов долларов, которые президент Джо Байден пригласил для помощи Украине. Кроме того, это письмо означает, что у республиканцев, ушедших на рождественские каникулы, есть время заняться этим вопросом, когда они вернутся к работе после 1 января.

Напомним, издание Politico опубликовало статью о том, что Конгресс США может не договориться по поводу границы и помощи Украине в этом году. В это воскресенье сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, независимая сенаторка Кирстен Синема и сенатор-демократ Крис Мерфи провели переговоры за закрытыми дверями. Впоследствии они заявили, что достигают прогресса в этих вопросах.

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