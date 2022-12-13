В Пентагоне не видят активности на украинско-белорусской границе

Спикер Пентагона Пэт Райдер провел брифинг.
США не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Пета Райдера.
"США не видят активности Беларуси на украинско-белорусской границе", — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко играет в игру "не война, а большая имитация".
Украинский военный эксперт рассказал, что диктатор Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии.
В то же время, российский адвокат Марк Фейгин считает, что Кремль всерьез обдумывает возможность нового нападения с севера.
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