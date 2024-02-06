В Пентагоне обеспокоены готовностью Китая к агрессии: при чем здесь Украина

Китай внимательно следит за поддержкой США в отношении Украины. Впрочем, если Конгресс будет медлить и дальше, то у Пекина будет больше смелости для усиления агрессивных провокаций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соответствующее заявление сделала во вторник заместитель спикера Пентагона Сабринг Сингх.

Она подчеркнула, что борьба Украины за суверенитет является сигналом для авторитарных стран.

"Зато если поддержка Украины со стороны Америки пошатнется, это создаст другой, опасный сигнал", — отметила Сингх.

Заместитель представителя Пентагона говорит и о том, что последствия будут ощутимы, прежде всего, со стороны Кремля.

"Если Путин атакует союзника по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку обязуемся защищать каждый дюйм территории Альянса", — отметила представитель Пентагона.

В свою очередь она призвала Конгресс США выполнить необходимые законодательные процедуры, чтобы оборонный бюджет на текущий финансовый год наконец-то заработал.

"Это, по ее словам, необходимо, в том числе, для того чтобы модернизировать Вооруженные силы США в условиях нынешних темпов развития ситуации в мире",- резюмировала она.

Напомним, американский президент Джо Байден в очередной раз обратился в Конгресс США с призывом проголосовать за законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности для Украины, Израиля и южной границы Соединенных Штатов.

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