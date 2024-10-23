В Пентагоне объявили о доказательствах нахождения войск КНДР в России

В ведомстве заявили, что еще предстоит выяснить, что именно северокорейские военные делают в РФ.
У Пентагона есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России, однако пока неизвестно, что именно они там делают.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам в Риме 23 октября.
Остин сказал, что аналитики Пентагона продолжают изучать этот вопрос, и "мы видим доказательства того, что войска КНДР перешли (на территорию) России".
"Что именно они делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться", – добавил министр обороны.
Он отметил – если намерением северокорейских военных является участие в войне против Украины, то это "очень серьезный вопрос", который будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, накануне начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что первые солдаты КНДР могут появиться на фронте в Курской области уже 23 октября.
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