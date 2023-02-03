В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине: перечень вооружения

Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.
В пятницу, 3 февраля, в Министерстве обороны США официально объявили о новом крупном пакете военной помощи для Украины.
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", — заявил он.
В список нового пакета военной помощи от США вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- 120-мм минометные мины;
- 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;
- 181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);
- 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
- 2000 противотанковых ракет;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- боеприпасы для взрыва;
- 2 зенитно-ракетные установки HAWK;
- зенитные пушки и боеприпасы.
С момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.
Напомним, американские ракеты GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group с дальностью поражения 150 км, которые будут переданы Украине в этом пакете военной помощи США, могут если не сорвать, то значительно притормозить готовящееся Кремлем наступление российских войск.
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