В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине: перечень вооружения

Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

В пятницу, 3 февраля, в Министерстве обороны США официально объявили о новом крупном пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", — заявил он.

В список нового пакета военной помощи от США вошли:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

120-мм минометные мины;

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;

181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);

250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;

2000 противотанковых ракет;

противопехотные боеприпасы Claymore;

боеприпасы для взрыва;

2 зенитно-ракетные установки HAWK;

зенитные пушки и боеприпасы.

С момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

Напомним, американские ракеты GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group с дальностью поражения 150 км, которые будут переданы Украине в этом пакете военной помощи США, могут если не сорвать, то значительно притормозить готовящееся Кремлем наступление российских войск.

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