Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине: перечень вооружения

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
8920
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи Украине: перечень вооружения

Фото: Getty Images

Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

В пятницу, 3 февраля, в Министерстве обороны США официально объявили о новом крупном пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", — заявил он.

В список нового пакета военной помощи от США вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • 120-мм минометные мины;
  • 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;
  • 181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);
  • 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
  • 2000 противотанковых ракет;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • боеприпасы для взрыва;
  • 2 зенитно-ракетные установки HAWK;
  • зенитные пушки и боеприпасы.

С момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

Напомним, американские ракеты GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group с дальностью поражения 150 км, которые будут переданы Украине в этом пакете военной помощи США, могут если не сорвать, то значительно притормозить готовящееся Кремлем наступление российских войск.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
8920
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация