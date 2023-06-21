В Пентагоне ответили на истерические угрозы Шойгу, испугавшегося HIMARS и Storm Shadow

США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, подчеркнули в Минобороны США.
В Пентагоне прокомментировали заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который угрожал ударами по "центрам принятия решений" через HIMARS и Storm Shadow. В США напомнили ему, что Крым – это Украина.
Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Она подчеркнула, что США будут поддерживать все усилия Украины по возвращению оккупированных Россией территорий.
"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые у них есть на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх.
Напомним, 20 июня министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу снова пригрозил Украине, если она использует HIMARS и Storm Shadow для "атак" по территории РФ и аннексированного Крыма. Он запугивает ударами по "центрам принятия решений". По его словам, РФ якобы "имеет информацию" о том, что Украина "планирует нанести удары по территории Российской Федерации, в частности по Крыму".
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