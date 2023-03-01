В Пентагоне озвучили, зафиксировали ли утечку американского оружия из Украины

Замминистра обороны США сообщил, что украинцы не перенаправляют оружие на черный рынок.

Все оружие, которое США передают Украине, используется эффективно, по назначению и не обнаружено никаких доказательств перенаправления его из страны.

Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал заявил 28 февраля во время слушаний в Комитете Палаты представителей.

"Мы не увидели никаких доказательств серьезной утечки (оружия – ред.)", – сказал представитель Пентагона в ответ на вопросы.

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Кал предположил, что определенные образцы вооружений могли попасть в руки врага во время боя, однако это всегда случается в условиях войны. В то же время, замминистра подчеркнул, что "нет никаких доказательств того, что украинцы перенаправляют оружие на черный рынок".

Он также отметил, что Украина использует предоставленное Соединенными Штатами вооружение "с максимальной эффективностью" и требует больше систем.

Напомним, 23 февраля в МИД Украины категорически отверг заявления Китая о том, что якобы оружие для Украины от США не доходит до фронта, а часто "контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах".

Еще раньше, в середине января, украинскому МИД пришлось опровергать ложь России о том, что "на Западе растет раздражение коррупцией в Украине после неэффективного использования предоставленной ей иностранной финансовой помощи".

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