В Пентагоне подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов

В Пентагоне подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов

Ракетный крейсер "Москва" стал самой дорогой военной техникой, подведенной ВСУ.

Министерство обороны США опровергло ложь Кремля, что якобы крейсер "Москва" утонул в результате пожара от детонации боезапаса. В Пентагоне уверены, что флагман Черноморского флота РФ поразили две украинские ракеты "Нептун".

О CNN сообщил в пятницу, 15 апреля, высокопоставленный чиновник по обороне США.

Как пишет издание, в более подробной оценке американского чиновника говорится, что удар и последующее затопление корабля стали результатом украинской ракеты.

Напомним, на ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

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