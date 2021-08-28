В Пентагоне подтвердили ликвидацию главарей "Исламского государства" в Афганистане

Двое высокопоставленных боевика ИД были убиты, еще один — ранен.

В Министерстве обороны США подтвердили, что во время удара беспилотника, который произошел ночью 28 августа в афганской провинции Нангархар на границе с Пакистаном, было ликвидировано двух главарей террористической организации "Исламское государство", которую считают причастной к организации теракта возле аэропорта в Кабуле.

Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил генерал-майор Уильям Тейлор.

"Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, два высокопоставленных представителя ИД были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения", — сказал он.

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В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался объяснить, причастны ли уничтоженные боевики ИД к недавнему теракту вблизи аэропорта Кабула.

Представители "Талибана", который захватил Афганистан после вывода американских войск, не комментировали удар беспилотника. Однако, по данным Reuters, талибы заявили, что арестовали некоторых подозреваемых, причастных к взрыву возле аэропорта.

Напомним, в субботу, 28 августа, из Афганистана было эвакуировано всех украинских граждан, которые обратились за помощью на горячую линию Министерства иностранных дел.

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