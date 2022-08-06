В Пентагоне показали, как грузят гуманитарную помощь для Украины (видео)

В Пентагоне показали процесс загрузки гуманитарной помощи украинцам в самолет.

По информации ведомства, гуманитарную помощь загружают на самолет на авиабазе ВВС США Довер.

Об этом Минобороны США сообщает в Twitter.

"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку безопасной и процветающей Украины", — подчеркнули в Пентагоне.

Humanitarian aid cargo bound for Ukraine loaded onboard aircraft during foreign military sales mission in Dover Air Force Base, Del. США считают его степенной комиссией в Украину сверженность и территория integrity в содействии развитой и стабильной Украине. pic.twitter.com/rFhMwkKeyf — Department of Defense (@DeptofDefense) August 6, 2022

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что американские военные продолжают работать круглосуточно и с рекордной скоростью для того, чтобы доставить помощь в Украину.

Напомним, в понедельник, 8 августа, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.

Читайте также: