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В Пентагоне показали, как грузят гуманитарную помощь для Украины (видео)

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В Пентагоне показали, как грузят гуманитарную помощь для Украины (видео)

Фото: Министерство обороны США

В Пентагоне показали процесс загрузки гуманитарной помощи украинцам в самолет.

По информации ведомства, гуманитарную помощь загружают на самолет на авиабазе ВВС США Довер.

Об этом Минобороны США сообщает в Twitter.

"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку безопасной и процветающей Украины", — подчеркнули в Пентагоне.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что американские военные продолжают работать круглосуточно и с рекордной скоростью для того, чтобы доставить помощь в Украину.

Напомним, в понедельник, 8 августа, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.

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