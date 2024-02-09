В Пентагоне прокомментировали назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого назначат украинские власти.

Украина, какой президент Владимир Зеленский имеет полное право выбирать, кого назначать на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а Соединенные Штаты будут эффективно работать с новым руководителем армии.

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Об этом заявила представительница Пентагона Селеста Валландер, передает Reuters.

"Президент Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными", — сказала Валландер.

Кроме того, она заявила, что Сырский опытный и успешный полководец.

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избрано правительство, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали", – добавила Валландер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах отреагировали на отставку Валерия Залужного.

Кроме того, мы ранее информировали, что майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузык заявил, что генерал Валерий Залужный прекрасно себя проявлял в обороне, а теперь, возможно, пришло время менеджера наступления.

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