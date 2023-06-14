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В Пентагоне прокомментировали слухи об уничтоженных в Украине американских БМП Bradley

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2794
Время на прочтение
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В Пентагоне прокомментировали слухи об уничтоженных в Украине американских БМП Bradley

В Пентагоне ответили, были ли уничтожены в Украине американские БМП Bradley / Фото: Associated Press

В Пентагоне предполагалось, что потери на поле боя будут.

В Министерстве обороны США нет информации, что Украина во время контрнаступления потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, о чем ранее писали в СМИ.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"По сообщениям об уничтожении 16 машин, я видела отчеты, но не могу подтвердить часть видео и изображений", — сказала она, добавив, что в Пентагоне предполагали, что потери на поле боя будут, поэтому в США будут заменять поврежденную технику.

"Я не знаю, будет ли обратное пополнение в соотношении друг к другу", – подчеркнула она.

Напомним, 12 июня издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley. Это 15% от общего количества (109) переданных Вооруженным силам американских машин.

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Дата публикации
Просмотры
2794
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