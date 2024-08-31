В Пентагоне прокомментировали темпы поступления Patriot и другого вооружения в Украину

США ускорили поставки систем и средств, в том числе изначально предназначенных для других стран.

Как отметила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, Украина получает регулярные поставки и поддержку безопасности от США. В частности, речь идет и о системах Patriot.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника, США продолжают сотрудничать с Украиной по оказанию безопасности помощи. Следует понимать, что для Patriot разные материалы и комплектующие собирают из других стран.

"Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом. Мы поставили Украину в приоритет. Поэтому я бы не согласилась с тем, что мы не поставили Украину и приоритет, как страну, которая больше всего в этом нуждается", – подытожила она.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о встрече украинской делегации в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

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