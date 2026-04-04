В Пентагоне раскрыли потери США в войне против Ирана

Уже более месяца, с 28 февраля 2026 года, США с Израилем совершают военную операцию против Ирана, которая стала самым большим конфликтом на Ближнем Востоке за последние годы. Стоимость этой войны продолжает расти и речь не только о деньгах.

Об этом сообщает УП со ссылкой на WSJ.

По данным Пентагона, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в военной кампании против Ирана погибли 13 американских военнослужащих. Еще 365 получили ранения.

Распределение раненых

Сухопутные силы: 247 человек

Флот: 63 человека

Морская пехота: 19 человек

Воздушные силы: 36 человек

Ранее сообщалось, что первые шесть дней войны против Ирана обошлись США в 11,3 млрд долларов, а каждый следующий день — около 1 млрд долларов.

В общей сложности Пентагон уже запросил около 200 миллиардов долларов на финансирование военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал это «небольшой ценой», которую следует заплатить, чтобы обеспечить вооруженные силы всем необходимым для ведения войны с Ираном.

Непонятным остается момент, какую сумму Белый дом в итоге запросит у Конгресса. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение в Конгрессе.

28 марта Reuters писало, что за месяц с начала военной операции против Ирана Дональд Трамп оказался перед сложным выбором — заключить потенциально несовершенное соглашение и завершить войну, или рискнуть эскалацией, что может привести к затяжному конфликту.