В Пентагоне раскрыли стратегию Китая в отношении войны в Украине

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Сенате заявил, что Китай заинтересован в хорошем результате для Владимира Путина и затягивании войны в Украине. По мнению Гегсета, это позволит Пекину сосредоточиться на собственном влиянии в мире. Эти заявления прозвучали во время разговора с сенатором Митчем Макконнеллом по поводу подхода администрации Трампа к российско-украинской войне.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на видеозапись слушаний.

Россия — агрессор, но мир — приоритет США

На прямой вопрос сенатора Макконнелла, являющегося агрессором в конфликте, Хегсет однозначно ответил: «Россия — агрессор». Однако когда Макконнелл спросил, чья сторона должна победить, министр обороны подчеркнул позицию администрации Трампа.

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«Как мы неоднократно заявляли, этот президент стремится к миру в этом конфликте. В конце концов, мир отвечает нашим национальным интересам, и, по нашему мнению, интересам обеих сторон, даже если такой результат не будет желателен для многих в этом зале и для многих в нашей стране», — подчеркнул глава Пентагона.

Китайская стратегия: успех для Путина и затягивание конфликта

Хегсет также обратил внимание на укрепление связей между Россией и Китаем, которое, по его словам, произошло из-за политики предыдущей администрации США.

«Нет сомнений, что Китай предпочел бы, чтобы Владимир Путин получил хороший результат», — заявил министр.

В то же время он раскрыл и более циничный интерес Пекина.

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«Но он [Китай — ред.] также предпочел бы длительный конфликт, который будет держать нас и другие страны занятыми и неспособными обращать внимание на злонамеренное влияние Китая в других регионах», — пояснил министр обороны США Пит Хегсет.

Это заявление подчеркивает, что, по мнению администрации Трампа, Китай использует войну в Украине для отвлечения внимания Запада от своих геополитических амбиций. Слова Хегсета указывают на сложную взаимосвязь между конфликтом в Украине и глобальными стратегиями великих государств.

Напомним, на том же слушании Хегсет заявил, что подход администрации Трампа к вопросу о помощи Украине принципиально отличается от позиции предыдущих американских правительств. Глава Пентагона подчеркнул, что США верят в мирные переговоры и ключевую роль личности Трампа в принуждении кремлевского диктатора к миру.