В Пентагоне рассматривают возможность поставок оружия Украине в обход Конгресса

У Минобороны США есть дополнительные возможности, чтобы помочь Украине.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов рассматривают сценарий, согласно которому будет использован источник финансирования военной помощи для помощи Украине даже без разрешения Конгресса.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

В сообщении указывается, что Министерство обороны США все еще имеет около 4 миллиардов в фонде президентских полномочий (PDA), доступных для Украины. Пентагон может использовать эти средства для помощи Киеву.

Ранее Минобороны США неохотно тратили эти средства, поскольку нет гарантий, что Конгресс возместит их по запросу администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов. Использование этих запасов может повлиять на боеготовность армии США.

"Но в условиях, когда Украина все больше отчаянно нуждается в военной помощи США, а республиканцы в Палате представителей отказываются проводить голосование по предоставлению дополнительного финансирования, высокопоставленные должностные лица оборонного ведомства обсуждают, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть тех Оставшиеся 4 миллиарда долларов на помощь Украине в борьбе с Россией", – сообщает издание.

Источники издания подчеркивают, что окончательно решение еще никто не принимал, но разговоры об этом варианте становятся все более насущными, поскольку ситуация на поле боя становится все более сложной.

Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил: "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный бюджет, чтобы поддержать Украину в затруднительное для нее время и пополнить наши запасы".

В Пентагоне заявили, что часть этих средств можно будет использовать для помощи Украине, даже если не найдется денег внутри страны, которые можно использовать для их пополнения. Вместе с тем для Минобороны США не беспрецедентно найти дополнительные, неожиданные источники финансирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие.

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