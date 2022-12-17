В Пентагоне сделали заявление о вероятности посещения инопланетянами Земли

Созданное летом этого года специальное управление Пентагона, исследующее различные аномалии и неопознанные объекты, расследует сотни новых сообщений. Однако расследования пока не предоставили никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или терпели аварию на нашей планете.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на первую пресс-конференцию высокопоставленных военных чиновников этого ведомства.

Рональд Моултри, заместитель госсекретаря по разведке и безопасности, сказал, что "пока мы не видели ничего, что указывало бы на то, что был визит инопланетян, авария инопланетян или что-то подобное".

Шон Киркпатрик, директор недавно созданного Пентагоном управления по изучению аномалий, не исключил возможности существования внеземной жизни и подчеркнул, что придерживается научного подхода к этому исследованию. "Я бы просто сказал, что мы структурируем наш анализ так, чтобы он был очень тщательным и строгим", — отметил он.

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Новое управление Пентагона сосредотачивает свои расследования на непонятной деятельности вблизи военных объектов, в ограниченном воздушном пространстве и "в других сферах интересов". Его цель – помочь определить потенциальные угрозы безопасности военных операций США и национальной безопасности.

Прошлогодний правительственный отчет задокументировал более 140 случаев того, что американские военные официально называют "неизвестными воздушными явлениями" (UAP), наблюдавшимися с 2004 года. Все, кроме одного – ситуации, связанной с большим спущенным воздушным шаром – остаются необъяснимыми и требуют дополнительных исследований. В других 143 случаях было обнаружено слишком мало данных, чтобы точно знать, касаются ли они сложных воздушных систем, разработанных правительством США, коммерческой организацией или иностранным государством, таким как Китай или Россия.

Доклад 2021 года включал несколько явлений UAP, загадочных объектов со скоростью и маневренностью, которые превосходили известные авиационные технологии и не имели видимых средств движения или поверхностей управления полетом.

Киркпатрик сказал, что с тех пор было задокументировано еще несколько сотен новых случаев. Точная цифра еще не объявлена, но высокопоставленный чиновник ВМС заявил в мае, что общее количество зарегистрированных случаев уже достигло 400.

Напомним, американское космическое агентство NASA собрало группу из 16 экспертов, которая в течение девяти месяцев будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях.

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