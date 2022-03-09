В Пентагоне сдержанно отреагировали на предложение принять польские истребители МиГ-29

В среду, 9 марта, ожидается визит в Варшаву вице-президентки США Камалы Гаррис.

Министерство обороны США проведет дополнительные консультации с польским правительством и союзниками из НАТО по поводу предложения Польши о передаче на безвозмездной основе в распоряжение американского правительства истребителей МиГ-29, которые в свою очередь могли бы быть переданы Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, предложение польского правительства нуждается в дополнительных консультациях, в частности, с союзниками по Альянсу. Проблема заключается в том, что истребителям, которые предлагает польское правительство разместить на американской базе НАТО Рамштайн в Германии, придется улететь в воздушное пространство конфликта России с Украиной. Это вызывает серьезную обеспокоенность у Североатлантического союза.

"Мы продолжим консультироваться с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые он создает, но не считаем предложение Польши способным", — отметил Кирби.

Как сообщает CNN, ранее планировалось, что проблему истребителей Миг-19, которые Польша могла бы передать украинской армии при условии, что США передадут ей свои самолеты F-16, должна была обсудить во время своего визита в Варшаву вице-президент США Камала Гаррис. .

Сейчас в Белом доме ведутся интенсивные разговоры о том, как работать с Польшей, чтобы достичь какого-то соглашения, которое позволит самолетам добраться до Украины.

Вылет Гаррис в Польшу должен состояться утром (по американскому времени) в среду, 9 марта.

Во время визита в Восточную Европу вице-президент США Камала Гаррис также посетит Румынию, чтобы продемонстрировать поддержку администрации Байдена Украине и восточным союзникам по НАТО в то время, когда вторжение России в Украину вступает в опасную новую фазу.

Представитель Европейского командования США капитан Адам Миллер в тот же день сообщил, что Соединенные Штаты отправляют в Польшу две ракетные батареи Patriot как "оборонительное развертывание" для противодействия любой потенциальной угрозе для союзников США и НАТО во время вторжения России в Украину.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Волтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Патриотов в Польшу", — сказал он.

Patriot – это зенитно-ракетные комплексы: они предназначены для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, передовых самолетов и крылатых ракет.

Напомним, Польша заявила, что готова разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и бесплатно предоставить их в распоряжение США.

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