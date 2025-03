В Пентагоне сообщили, действительно ли прекратили кибероперации против России

В Пентагоне опровергли сообщения СМИ о том, что министр обороны Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника из Министерства обороны США.

По словам чиновника, Хегсет не отменял и не откладывал никакие кибероперации, направленные на обезвреживание российских угроз, и не было никакого приказа о прекращении этих действий.

Ранее издание The Record, специализирующееся на кибербезопасности, сообщило, что Хегсет приказал Киберкомандованию США остановить все планы по России, включая наступательные кибердействия. Эту информацию подтвердили The Washington Post и New York Times со ссылкой на собственные анонимные источники.

Также читайте США обвинили Зеленского в нежелании говорить о мире

Сообщение о возможном прекращении киберопераций вызвало возмущение среди демократов, в частности, лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера. Он обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она дает России "зеленый свет" на продолжение киберопераций и атак программ-требователей на критически важную американскую инфраструктуру.

В материалах медиа говорилось, что остановка киберопераций произошла еще до конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Остановка была охарактеризована как попытка заставить Россию согласиться на переговоры по прекращению войны в Украине.

Когда Пентагон попросили прокомментировать эти сообщения, он воздержался от конкретных ответов, заявив лишь, что для Хегсета "нет большего приоритета, чем безопасность американских военных".

Кстати, по информации Reuters, США разрабатывают план возможного ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить отношения с Москвой и добиться прекращения войны в Украине.