В Пентагоне удивлены, что Остин скрыл свой диагноз — Politico

Законодатели предполагают, что Остину было стыдно признаться, что у него диагностировали рак простаты.

Некоторые чиновники Пентагона не понимают, почему министр обороны США Ллойд Остин утаил от Белого дома и общественности информацию о своей болезни.

Об этом говорится в статье Politico.

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Авторы издания отмечают, что Остин "присоединился к немалому клубу известных чиновников Вашингтона, публично боровшихся с этой болезнью. Это включает множество сенаторов, публично обнародовавших свой диагноз и лечение".

Некоторые законодатели и чиновники оборонного ведомства считают, что нет оправдания потому, что Остин не сообщил Белому дому и общественности сразу информацию о своем диагнозе.

"Я чувствую, что ему было стыдно признаться, что у него рак простаты. Этого не стоит стесняться. Это то, что нужно взять и сказать", — сказал сенатор Том Тиллис, диагностированный в 2021 году.

Напомним, в Пентагоне рассказали о состоянии находящегося на лечении главы Минобороны Ллойда Остина.

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