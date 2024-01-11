В Пентагоне удивлены, что Остин скрыл свой диагноз — Politico

Законодатели предполагают, что Остину было стыдно признаться, что у него диагностировали рак простаты.
Некоторые чиновники Пентагона не понимают, почему министр обороны США Ллойд Остин утаил от Белого дома и общественности информацию о своей болезни.
Об этом говорится в статье Politico.
Авторы издания отмечают, что Остин "присоединился к немалому клубу известных чиновников Вашингтона, публично боровшихся с этой болезнью. Это включает множество сенаторов, публично обнародовавших свой диагноз и лечение".
Некоторые законодатели и чиновники оборонного ведомства считают, что нет оправдания потому, что Остин не сообщил Белому дому и общественности сразу информацию о своем диагнозе.
"Я чувствую, что ему было стыдно признаться, что у него рак простаты. Этого не стоит стесняться. Это то, что нужно взять и сказать", — сказал сенатор Том Тиллис, диагностированный в 2021 году.
Напомним, в Пентагоне рассказали о состоянии находящегося на лечении главы Минобороны Ллойда Остина.
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