В Пентагоне уволены все, кто отвечал за помощь Украине – журналист

По словам журналиста, у Минобороны США полная перезагрузка, поэтому стоит ожидать нового формата отношений с Украиной.

Украинский журналист Роман Бочкала, находясь в Вашингтоне, заявил, что в Пентагоне все работники, отвечавшие за сотрудничество с Украиной, были уволены или переведены на другие должности.

Об этом журналист написал в своем Facebook.

"Имели сейчас встречу с журналистами издания The Washington Post... Так вот. После нашего общения корреспондент, отвечающий за украинский трек, поехал в Пентагон, чтобы узнать новости об Украине. Потому что — внимание — все, кто отвечал за Украину, уволены или отстранены. Или куда-нибудь переведут на другие должности", – утверждает Бочкала.

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По его мнению, это свидетельствует о "полной перезагрузке" отношений США с Украиной.

"Итак, изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — подытожил журналист.

Ранее стало известно, когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа.

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