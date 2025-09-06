- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 636
- Время на прочтение
- 2 мин
В Пентагоне возмущены переименованием Трампом Министерства обороны в "Министерство войны": что не понравилось
Чиновники возмущены решением Трампа, которое обернется миллиардными расходами на «косметические» изменения.
Чиновники Пентагона выразили недовольство из-за решения президента США Дональда Трампа переименовать ведомство.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимных действующих и бывших чиновников.
По данным издания, должностные лица «выразили разочарование, гнев и растерянность» на этот шаг, который, по их мнению, обернется миллиардными расходами на «косметические» изменения, которые не помогут решить острейшие проблемы военных, такие как противодействие более агрессивным авторитарным государствам.
Детали указа, подписанного Трампом в пятницу, 5 сентября остаются неясными. Однако должностным лицам, вероятно, придется заменить печати Минобороны более чем на 700 тыс. объектах в 40 странах и всех 50 штатах, говорится в публикации.
Это касается бланков для шести военных подразделений, десятков агентств, а также элементов быта, таких как салфетки в столовых, вышитые куртки для сенаторов и брелоки в магазине Пентагона.
«Это чисто для внутренней политической аудитории. Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не будет оказывать абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить Соединенные Штаты как воинственные и угрозу международной стабильности», — сказал бывший чиновник.
Издание добавляет, что для официального переименования Пентагона, вероятно, потребуется утверждение в Конгрессе, хотя источники утверждают, что администрация Трампа ищет способы избежать этого голосования.
Напомним, 5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Новое название станет «дополнительным титулом» ведомства.
«Мы выиграли первую мировую, мы выиграли вторую мировую, мы выиграли все до и после. А потом решили пойти в „вок“ и переименовали Министерство войны в Министерство обороны», — заявил Трамп во время подписания документа.