В Пентагоне заявили, что не видят смысла бить ракетами ATACMS по территории РФ

ВПентагоне считают, что Россия держит основную часть своей авиации на аэродромах, к которым ракеты ATACMS, потому не видят смысла их применения по российским целям.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, запускающих управляемые бомбы и ракеты по Украине, дислоцируются на аэродромах, которые находятся в 300 км от территории, контролируемой Украиной", — отметила представитель Пентагона.

Она отметила, что ракеты ATACMS в большинстве не смогут достигать этих аэродромов, поэтому угрозы, создаваемые российскими самолетами со своим вооружением, будут оставаться.

"И даже если бы Украина использовала ATACMS против очень небольшого процента аэродромов, которые остались в радиусе — а мы видели, как россияне снова и снова перемещали эти аэродромы вглубь — влияние было бы очень небольшим и имело бы очень небольшую стратегическую ценность", — отметила Сингх.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина не сможет поразить 90% самолетов России с помощью ATACMS.

Кроме того, мы ранее информировали, что ограничения, наложенные США на удары по России, наносят ущерб Украине, а обоснование администрации Байдена постоянно меняются.

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