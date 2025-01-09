В Пентагоне заявили, что "не знают о каких-либо планах" захвата Гренландии силой

Это произошло на фоне заявления избранного президента Дональда Трампа, что он не исключает варианта использования силы для захвата территории.

Пентагон заявил, что ведомству "не известно" о планах относительно военного вторжения в Гренландию.

Об этом сообщило издание The Hill.

"Я, конечно, не собираюсь углубляться в гипотетические ситуации. Я думаю, что это вопрос к новой администрации", — ответила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о каких-либо планах на случай непредвиденных обстоятельств.

Она также подчеркнула, что ей "не известно о каких-либо планах" по захвату Гренландии

Ранее Трамп, на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, заявил, что США нуждаются в Гренландии для национальной безопасности и не исключил возможность применения экономического или военного принуждения.

Напомним, на фоне заявлений Трампа о покупке Гренландии Дания обновила герб.

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