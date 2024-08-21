В Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в Курской области

Также в Пентагоне прокомментировали возможность применения дальнобойных ракет ATACMS на территории России.

Украинцы продемонстрировали свою креативность и боевую доблесть во время наступления на Курскую область и ведут переговоры с Соединенными Штатами относительно долгосрочных целей данной операции.

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Об этом заявил спикер Пентагона США Патрик Райдер на брифинге.

Райдер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что операция в Курской области — это создание буферной зоны.

"Мы продолжаем дискуссии с украинцами относительно того, на чем они сосредоточены. Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это было для создания буферной зоны, поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", — отметил пресс-секретарь Пентагона.

Он отметил, что для Соединенных Штатов важно, чтобы Украина оставалась свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

"Что касается их операции в Курске, то, как я уже упоминал, они явно заставили россиян к ответной борьбе. Это, безусловно, продемонстрировало креативность и боевую доблесть украинцев. Но когда речь идет о том, какие их долгосрочные цели здесь, то мы это с ними все еще обсуждаем", — добавил спикер.

Он также прокомментировал возможность применения дальнобойных ракет ATACMS на территории России.

"Наша политика остается неизменной в плане использования ударных сил и средств дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов. Как мы уже говорили, проведение оборонных операций через границу разрешено. И я на этом остановлюсь", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что РФ опрокидывает "небольшие силы" в Курскую область.

Кроме того, мы также информировали, что соратник Гиркина предложил не менять сдавшихся в плен срочников.

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