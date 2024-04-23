В Пентагоне заявили, что постоянно контактируют с Украиной по поводу потребностей в вооружении

В Минобороны США пока не знают, будет ли передан новый пакет помощи на этой неделе.
США находятся в постоянном контакте с Украиной и другими партнерами для того, чтобы знать наибольшие потребности ВСУ в вооружении и быстрой передаче.
Об этом заявил в понедельник спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.
"Мы поддерживаем постоянную связь с Украиной, нашими союзниками и партнерами относительно того, каковы эти потребности (на поле боя в Украине – ред.)",- отметил Райдер.
На вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты предоставить Украине новый пакет военной помощи на этой неделе, представитель Пентагона заявил, что сначала президент должен подписать соответствующий документ, еще не принятый Сенатом.
"Мы настроены и готовы поддержать Украину дополнительной помощью в сфере безопасности, и, конечно же, мы очень хотим, чтобы этот закон был утвержден", — отметил представитель оборонного ведомства США.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Британии не потратило и половину денег из международного фонда поддержки Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.
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