В Пентагоне заявили, что пытаются ускорить принятие помощи Украине в Конгрессе

Позиция Пентагона состоит в том, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения национальной безопасности.

В Минобороны США заявили, что продолжают взаимодействовать с законодателями, чтобы ускорить принятие законопроекта о поддержке Украины.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием", – сказал представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что позиция Пентагона состоит в том, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения национальной безопасности. И на это, по его словам, существует много причин, "не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США назвали Макрона союзником и сделали заявление об отправке войск в Украину.

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