В Пентагоне заявили, что РФ перебрасывает "небольшие силы" на Курщину

У России есть серьезные проблемы после начала операции на Курщине.

Соединенные Штаты фиксируют передислокацию небольшой части российских войск на территорию кипрской области, где уже две недели идет наступление Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По словам Райдера, в США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.

Он отметил, что у России есть серьезные проблемы после начала операции в Курщине.

"Если говорить в целом, то Россия до сих пор прилагает усилия для реагирования (на наступление. – Ред.), и можно наблюдать продвижение украинских сил", – добавил представитель Пентагона.

Вместе с тем Райдер отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп рассказал, почему россияне не сопротивлялись ВСУ на Курщине.

Кроме того, мы также информировали, что соратник Гиркина предложил не менять сдавшихся в плен срочников.

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