В Пентагоне заявили, что Россия и Китай ищут возможности военного взаимодействия

Соединенные Штаты внимательно за всем следят так готовы действовать, в случае необходимости.

Пекин и Москва пробуют отыскать пути военного взаимодействия.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что никого не удивит тот факт, что Россия и Китай работают над поиском военного взаимодействия.

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного — ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом", — сказал представитель Пентагона.

Таким образом, Райдер ответил на вопрос относительно совместных маневров РФ и Китая неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов.

Напомним, ранее сообщалось, что военные США заметили 11 российских и китайских кораблей у побережья Аляски, после чего развернули силы для наблюдения за ними.

Кроме того, мы ранее информировали, что назначенный глава МИД КНР Ван пригласил руководителя дипломатического корпуса Евросоюза Жозепа Борреля и его делегацию посетить страну осенью.

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