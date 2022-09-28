В Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина

Несмотря на угрозы России применить ядерное оружие, Пентагон пока не видит никаких действий со стороны Москвы, которые могли бы повлечь за собой изменение позиций США.

Пока США не видят никаких действий России, которые заставили бы США "корректировать их позицию" по поводу ядерного оружия.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Очевидно, что мы серьезно относимся к этим угрозам. Но на данном этапе мы не видели ничего, что заставило бы нас корректировать нашу позицию сейчас", — заявил он.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, что несколько дней назад американские самолеты Boeing встали на полноценное боевое дежурство на фоне информации о применении главой Кремля ядерного оружия.

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