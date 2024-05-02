В Пентагоне заявили, что США отслеживают военное сотрудничество РФ с другими странами

Вашингтон вводит санкции против тех, кто помогает РФ.

Соединенные Штаты внимательно следят за сотрудничеством КНДР, РФ и Ирана и готовы реагировать на попытки других государств носить военный потенциал кремлевского режима.

Также читайте США ослабили санкции для крупнейших банков РФ: что это значит

Об этом заявила на брифинге в Министерстве обороны США заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Мы озабочены углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном. Эти усилия подпитывают россиян на поле боя в Украине, они продолжают вести незаконную войну, убивая невиновных украинских гражданских", — сказала представительница Пентагона.

Она отметила, что США отслеживают ситуацию и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также США продолжают снабжать Украину всем необходимым на поле боя и вводят санкции против тех, кто помогает РФ.

В то же время у Пентагона нет информации о том, что КНДР предоставила своих военных для ведения войны против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине новой версией такой техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп требует от Европы "увеличить размер поддержки Украины до американского".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.