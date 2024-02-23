В Пентагоне заявили о готовности отправить в Украину наиболее необходимое оружие

Для этого только необходимо соответствующее решение Конгресса.

В Минобороны Соединенных Штатов заявили, что как только Конгресс утвердит законопроект с финансированием дальнейшей поддержки Украины, то уже в первом пакете помощи украинцы получат то оружие, которое им больше всего сейчас нужно.

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Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"По вооружениям, над которыми мы думаем, чтобы прислать, мы знаем, что главными приоритетами для Украины до сих пор остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы", — отметила представитель Пентагона.

Она отметила, что следующий пакет помощи будет включать в себя все то, что сейчас необходимо украинцам на поле боя. Соответствующие консультации с украинской стороной проводились на последних встречах Контактной группы по обороне Украины.

На вопрос о возможной поставке ракет ATACMS Украине Сингх отметила, что ничего не исключается из рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось, что США не располагают информацией, что Иран передал России баллистические ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме намекнули на возможность получения Украиной дальнобойных ракет.

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