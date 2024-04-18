В Пентагоне заявили об ужасной ситуации на фронте в Украине, призвав Конгресс оказать помощь

Руководители Пентагона заявили об ужасной ситуации на поле боя в Украине. Они указали, что Украина и Израиль отчаянно нуждаются в военной помощи, которая задерживается, ведь Конгресс не принял пакет финансирования для двух стран.

Об этом руководители Пентагона заявили членам Палаты представителей США, сообщает AP.

"Независимо от того, то ли это боеприпасы, то ли транспортные средства, то ли платформы, россияне имеют преимущество над Украиной. Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", — заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Кью Браун подкомитету по оборонным ассигнованиям Палаты представителей.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин сказал законодателям, что время имеет значение.

"Мы уже видим, как ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что перед украинцами стоит задача удержать линию фронта", – сообщил глава Пентагона.

Издание информирует, что члены Палаты представителей жаловались на тупик, который приостановил помощь иностранным государствам, но некоторые выразили надежду, что законодательство начнет двигаться.

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Представительница Бетти МакКоллум обратила внимание на "страшные" комментарии генерала Кристофера Каволи, верховного командующего американскими войсками в Европе на прошлой неделе. Он сказал комитету, что Россия получит преимущество над Украиной в вооружении 10 к 1 в течение нескольких недель, если Конгресс не примет финансирование.

"Без помощи Соединенных Штатов Украина буквально останется без боеприпасов, и Россия будет убивать больше гражданских в Украине", – сказала МакКоллум.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил своим коллегам, что вынесет на окончательное голосование законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

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