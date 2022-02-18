В Пентагоне заявляют, что Россия не отвела свои войска от украинской границы

В Пентагоне заявляют, что Россия не отвела свои войска от украинской границы

США отданы защите своих союзников по НАТО, подчеркнул Ллойд Остин.

Российская Федерация не отводила свои войска от украинской границы.

Так министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отверг заявления России, сообщает The Guardian.

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По его словам, США отданы защите своих союзников в отношении НАТО.

"Чего не хотел господин Путин, так это усиление НАТО на своем фланге, и именно это у него сегодня", — сказал он.

Как сообщалось, в российском Минобороны сообщили, 15 февраля начали отводить свои войска в места постоянной дислокации. Кроме того, сообщалось, что очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО ( Западного военного округа – Ред. ) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учеб. Отмечается, что перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около тысячи километров.

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