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В Польше объявили боевую тревогу: перед этим вблизи границы взорвался дрон
Инцидент возле «Ягодина» вызвал тревогу по ту сторону границы. В Польше сообщили о падении или сбитии беспилотника в 4 км от границы и о взлете истребителей.
Вблизи пункта пропуска «Ягодин» на Волыни в четверг, 17 сентября, раздался взрыв. Из-за этого в Польше подняли истребители и объявили тревогу в нескольких приграничных районах.
Об этом сообщил мэр Перемышля Войцех Бакун.
В Перемышле объявили воздушную тревогу после взрыва дрона: что известно
Первые сообщения о громком взрыве в районе пограничного перехода появились в местных телеграм-каналах во время воздушной тревоги, продолжавшейся на Волыни с 12:22 до 13:03.
Очевидцы отметили, что взрыв прогремел около 12:53, после чего появились предположения о возможном «прилете» недалеко от польской границы.
Однако спикер ГПСУ Андрей Демченко опроверг информацию, отметив, что попаданий в приграничную инфраструктуру не было.
Ситуация быстро отразилась и на Польше. В 12:58 мэр Перемышля Войцех Бакун сообщил о боевой тревоге в ряде уездов и городов, подчеркнув, что речь не идет об учебной тревооге. В список вошли:
город Кросно;
город Перемышль;
Бещадский уезд;
Бжозовский уезд;
Ясельский уезд;
Кросненский уезд;
Лесковский уезд;
Перемышльский уезд;
Санокский уезд;
Стрижевский уезд.
По данным издания Port Samorządowy, тревогу ввели на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств, а гражданское население получило экстренные уведомления от Центра правительственной безопасности (RCB) об угрозе с воздуха.
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши зафиксировало падение или сбитие беспилотника на территории Украины всего в 4 км от границы с Украиной. Из-за стремительного движения дрона в сторону границы военные срочно подняли в небо истребители.
В 13:57 Войцех Бакун сообщил об отбое воздушной тревоги в польских городах и уездах.
Польша усиливает границу с Украиной
Напомним, Польша начала усиление инфраструктуры на границе с Украиной после того, как российские беспилотники ударили по пассажирскому поезду и грузовику на АЗС в нескольких километрах от польской территории.
Из-за угрозы движение через границу приостанавливали для эвакуации людей в укрытие, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что действия России угрожают безопасности всей Европы.
Сейчас военнослужащие 18-го инженерного полка обустраивают дополнительные укрепления, наблюдательные и сторожевые посты возле пунктов пропуска в Дорогуске, Медыке и Корчевой. Для защиты от взрывных волн используют специальные складные контейнеры с металлической сеткой, которые заполняют песком или гравием.