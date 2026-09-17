В Польше объявили боевую тревогу: перед этим вблизи границы взорвался дрон

В Польше объявили воздушную тревогу / © ТСН.ua

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Вблизи пункта пропуска «Ягодин» на Волыни в четверг, 17 сентября, раздался взрыв. Из-за этого в Польше подняли истребители и объявили тревогу в нескольких приграничных районах.

Об этом сообщил мэр Перемышля Войцех Бакун.

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В Перемышле объявили воздушную тревогу после взрыва дрона: что известно

Первые сообщения о громком взрыве в районе пограничного перехода появились в местных телеграм-каналах во время воздушной тревоги, продолжавшейся на Волыни с 12:22 до 13:03.

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Очевидцы отметили, что взрыв прогремел около 12:53, после чего появились предположения о возможном «прилете» недалеко от польской границы.

Однако спикер ГПСУ Андрей Демченко опроверг информацию, отметив, что попаданий в приграничную инфраструктуру не было.

Ситуация быстро отразилась и на Польше. В 12:58 мэр Перемышля Войцех Бакун сообщил о боевой тревоге в ряде уездов и городов, подчеркнув, что речь не идет об учебной тревооге. В список вошли:

город Кросно;

город Перемышль;

Бещадский уезд;

Бжозовский уезд;

Ясельский уезд;

Кросненский уезд;

Лесковский уезд;

Перемышльский уезд;

Санокский уезд;

Стрижевский уезд.

По данным издания Port Samorządowy, тревогу ввели на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств, а гражданское население получило экстренные уведомления от Центра правительственной безопасности (RCB) об угрозе с воздуха.

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Оперативное командование Вооруженных Сил Польши зафиксировало падение или сбитие беспилотника на территории Украины всего в 4 км от границы с Украиной. Из-за стремительного движения дрона в сторону границы военные срочно подняли в небо истребители.

В 13:57 Войцех Бакун сообщил об отбое воздушной тревоги в польских городах и уездах.

Польша усиливает границу с Украиной

Напомним, Польша начала усиление инфраструктуры на границе с Украиной после того, как российские беспилотники ударили по пассажирскому поезду и грузовику на АЗС в нескольких километрах от польской территории.

Из-за угрозы движение через границу приостанавливали для эвакуации людей в укрытие, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что действия России угрожают безопасности всей Европы.

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Сейчас военнослужащие 18-го инженерного полка обустраивают дополнительные укрепления, наблюдательные и сторожевые посты возле пунктов пропуска в Дорогуске, Медыке и Корчевой. Для защиты от взрывных волн используют специальные складные контейнеры с металлической сеткой, которые заполняют песком или гравием.

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