В Перми эвакуировали аэропорт из-за подозрительной посылки (фото)

В ней обнаружили предметы, похожие на гранаты.

В российской Перми эвакуировали людей из аэропорта, поскольку там заметили подозрительную посылку. В свертке обнаружили предметы, похожие на гранаты.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, в подозрительной посылке, по которой эвакуировали посетителей аэропорта, обнаружили предметы, похожие на гранаты. Их увидели с помощью интроскопа. На место происшествия вызвали взрывотехники.

Напомним, что американские аналитики оценили возможную передачу Ираном ракет России.

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