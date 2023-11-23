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В Перми эвакуировали аэропорт из-за подозрительной посылки (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
1 мин
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В Перми эвакуировали аэропорт из-за подозрительной посылки (фото)

Подозрительная посылка в аэропорту Перми / Фото: соцмережі

В ней обнаружили предметы, похожие на гранаты.

В российской Перми эвакуировали людей из аэропорта, поскольку там заметили подозрительную посылку. В свертке обнаружили предметы, похожие на гранаты.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, в подозрительной посылке, по которой эвакуировали посетителей аэропорта, обнаружили предметы, похожие на гранаты. Их увидели с помощью интроскопа. На место происшествия вызвали взрывотехники.

Напомним, что американские аналитики оценили возможную передачу Ираном ракет России.

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Дата публикации
Просмотры
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