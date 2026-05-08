В Перми новый "вулкан", а Ростов в огне: РФ с утра атакуют "добрые" дроны, горит оборонка (видео)

Ночью и рано утром в ряде городов России раздавались взрывы из-за атаки дронов.

Ростов-на-Дону

В ночь на 8 мая российский Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке, в результате которой в городе повреждены предприятия военно-промышленного комплекса.

Журналисты российского издания Astra провели OSINT-анализ видео из Ростова и пришли к выводу, что ракеты и дроны попали, по меньшей мере, в два предприятия.

«В Ростове-на-Дону после атаки вспыхнул пожар в районе завода лакокрасочных материалов „Эмпилс“ и филиала научно-технического центра „Радар“, — говорится в сообщении.

Небо в Ростове после массированной атаки. Фото: соцсети

«Эмпилс» — один из ведущих химических и лакокрасочных заводов юга России, а акционерное общество «Научно-технический центр „Радар“ занимается разработкой и обслуживанием комплексов специального назначения и тесно сотрудничает с Министерством обороны РФ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что в Ростове-на-Дону зафиксированы разрушения из-за атаки БпЛА и ракет, однако поражение военных заводов он проигнорировал. Кроме Ростова, по его словам, обломки дронов повлекли за собой разрушение в Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе.

Взрывы в Перми

Город Пермь в России подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, целями стали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС).

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу и ввели план «Ковер», предусматривающий закрытие неба. Местные жители публиковали кадры, на которых виден столб дыма над городом.

Ситуация в Чечне

Дроны атакуют Грозный — столицу Чечни.

Об этом сообщают в соцсети, в том числе оппозиционный телеграмм-канал NIYSO.

«Поздравление Кадырову передают украинские дроны, прямо сейчас атакующие Грозный», — подтверждает атаку советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

