В Перу премьер ушел в отставку спустя три дня после назначения: что произошло

Причиной отставки стали обвинения в домашнем насилии над женой и дочерью.

Президент Перу Педро Кастильо уволил премьер-министра Эктора Валерия Пинто всего через три дня после его назначения.

Об этом сообщает RPP.

Причиной отставки стали обвинения в домашнем насилии над женой и дочерью, появившихся в местных СМИ. Судья даже вынес постановление об охране его супруги.

Пинто в свою очередь сообщил, что направил президенту страны письмо, в котором рассказал свою позицию. Он согласился уйти в отставку, но обвинение в домашнем насилии отвергает и угрожает судиться с прессой.

"Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые связаны с ультраправыми. Обвинения построены на фейках. Я буду подавать в суд на людей, которые заявляли об этом", — сказал экс-премьер. Он добавил, что идет "залечить раны" и вернется, "когда этого захотят люди".

Отметим, что этот состав кабинета министров Педра Кастильо стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года.

Педро Кастильо, бывший школьный учитель, неожиданно стал президентом в июле 2021 года.

Напомним, что в Перу в результате авиакатастрофы туристического самолета компании Aero Santos погибли семь человек, в том числе пять туристов из Нидерландов и Чили и двое местных пилотов.

Новости мира: в Перу разбился самолет с туристами – погибли два члена экипажа и 5 пассажиров

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