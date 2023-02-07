В Перу произошел мощный оползень – десятки человек оказались под землей (видео)

Смертоносный оползень всколыхнул Перу из-за ливней.
На юге Перу, в горном городе Секоча, из-за ливней произошел оползень, известно о 40 погибших и 200 разрушенных домах.
Об этом пишет RPP.
Издание Aljazeera со ссылкой на местные власти сообщает о смерти по меньшей мере 15 человек и 20 травмированных. Еще двое пропали без вести, количество жертв стихии может возрасти.
Перуанская армия также развернула вертолеты в регионе, транспортируя гуманитарную помощь, питьевую воду и мешки с песком к месту чрезвычайной ситуации.
Напомним, по последним данным, количество жертв в Турции и Сирии в результате землетуруса увеличилось до более чем 4200.
Утром 7 февраля также стало известно, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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