В Перу произошел мощный оползень – десятки человек оказались под землей (видео)

На юге Перу, в горном городе Секоча, из-за ливней произошел оползень, известно о 40 погибших и 200 разрушенных домах.

Об этом пишет RPP.

Издание Aljazeera со ссылкой на местные власти сообщает о смерти по меньшей мере 15 человек и 20 травмированных. Еще двое пропали без вести, количество жертв стихии может возрасти.

Перуанская армия также развернула вертолеты в регионе, транспортируя гуманитарную помощь, питьевую воду и мешки с песком к месту чрезвычайной ситуации.

Напомним, по последним данным, количество жертв в Турции и Сирии в результате землетуруса увеличилось до более чем 4200.

Утром 7 февраля также стало известно, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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