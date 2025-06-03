В Перу ученые нашли утраченные памятники "людей облачного леса": что увидели исследователи

В Перу найдено более 100 неизвестных сооружений цивилизации Чачапоя / Фото: WMF

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Команда исследователей обнаружила более 100 ранее неизвестных построек в национальном парке Рио-Абисео в Перу, что пролило новый свет на масштабы человеческой деятельности в этом регионе. Эта находка сосредоточена в Гран-Пахатене, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, связанном с цивилизацией Чачапоя.

Об этом пишет Heritage Daily.

Работа, проведенная Всемирным фондом памяток (WMF) с 2022 по 2024 год, включала детальное сканирование и картографирование.

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Эксперты Хуан Пабло де ла Пуэнте Брунке, исполнительный директор WMF в Перу, и Бенедикт де Монлаур, президент и генеральный директор WMF, подтвердили, что среди сооружений есть церемониальные платформы и сложная система доиспанских дорог, соединяющих Гран-Пахатен с соседними местами, такими как Ла-Пячу и Ла-Плачу.

Исследователи отметили: «Это открытие радикально расширяет наше понимание Гран-Пахатена и поднимает новые вопросы о роли этого места в мире Чачапоя».

Монлаур подчеркнул экологическую чувствительность и технологическую инновацию проекта, добавив: «Хотя само место остается недоступным для большинства, эти инструменты позволят нам широко распространять его истории с помощью продуманного, иммерсивного цифрового сторителинга».

Гран-Пахатен когда-то был частью территории, контролируемой чачапоем, которых иногда называют «людьми облачного леса». Известные своими городскими центрами, гробницами на скалах и террасным земледелием, чачапоя в конечном счете были включены в состав Империи Инков в XV веке нашей эры.

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Недавнее открытие стало возможным благодаря использованию ручного сканирования LiDAR, фотограммметрии и топографического анализа — методов, позволивших исследователям увидеть сквозь густой лесной покров, не нарушая самого места.

Это событие важно не только своим масштабом, но и своими последствиями. Она демонстрирует потенциал неинвазивных технологий в археологии и помогает составить более широкое представление о влиянии цивилизации чачапоя в регионе.

Для мировой аудитории эти находки дают редкий и информативный взгляд на некогда процветающую культуру, остающуюся относительно малоисследованной по сравнению с другими доколумбовыми обществами Южной Америки.

Напомним, в Перу археологи нашли древнее захоронение женщины с клювом тукана и перьями.

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