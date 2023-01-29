В Перу в бездну упал автобус с пассажирами: погибли более 20 человек

Водитель не справился с управлением.

В Перу, в северо-западном департаменте Пьюра, в бездну упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства было 60 пассажиров. По меньшей мере, 25 человек погибли.

Об этом сообщают Xinhua и RPP.

Пока число погибших — это цифра, которая официально не подтверждена правоохранительными органами. Многие пассажиры получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре.

Авария произошла, когда автобус компании Q'orianka Tours Aguila Dorada, в котором находились 60 человек, сорвался в пропасть на крутом участке дороги, известном под названием "дьявольская кривая", говорится в материале.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением в темное время на 121-м километре Панамериканского шоссе с крутым уклоном. Полиция Перу занимается расследованием ДТП.

Напомним, в Иерусалиме произошел теракт. Ребенок открыл огонь по людям. Подросток устроил стрельбу на месте археологических раскопок в городе Давида. Двое мужчин получили ранения.

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