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В первых рядах – женщины и дети: белорусские силовики конвоировали беженцев до перехода на границе с Польшей - видео

В первых рядах – женщины и дети: белорусские силовики конвоировали беженцев до перехода на границе с Польшей - видео

Фото: Twitter/ podlaska Policja

Польские правоохранители находятся в полной готовности к возможному штурму границы.

В понедельник, 15 ноября, белорусские силовики конвоировали мигрантов из их лагеря на границе с Польшей к пограничному переходу Кузница. В первых рядах перед заграждением выстроили женщин и детей.

В то же время, как сообщает польская полиция, мужчины составляют, безусловно, большую часть толпы.

Может быть, режим Лукашенко готовит еще один штурм границы.

“Службы режима Лукашенко, в первую очередь, под пограничную инфраструктуру Польши направили женщин и детей. Прямо за ними поставили журналистов”, — говорится в сообщении.

В министерстве внутренних дел Польши сообщили, что на пограничном переходе в Кузницу собирается все больше мигрантов. Ориентировочное количество так называемых "беженцев" не указывают.

Напомним, ранее мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что белорусские военные насильно перевезли их на границу Литвы. Среди них, в частности, молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому маленькому — пять месяцев.

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