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В Петербурге на репетиции к параду на 9 мая был замечен странный беспилотник — росСМИ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Петербурге на репетиции к параду на 9 мая был замечен странный беспилотник — росСМИ

В Петербурге был замечен неизвестный беспилотник / Фото: Фонтанка.ру

В Петербурге был замечен неизвестный беспилотник. Он появился в небе, несмотря на запрет после так называемой "атаки на Кремль".

Во время репетиции парада до 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге, в нарушение запрета, подняли беспилотник. Его, скорее всего, заглушили специальными средствами, которые готовят к параду.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Фонтанка".

Отмечается, что дрон был замечен в воздухе над Дворцовой около 16:30 4 мая. Он поднялся на несколько метров вверх и упал на асфальт. К дрону подошел человек в капюшоне и поднял его, а затем его вместе с аппаратом забрала полиция.

Очевидцы говорят, что дрон летел не очень высоко и как-то неровно, было это перед самым маршем войск. По одной из версий это была проверка перед парадом. Дрон могли поднять военные, чтобы проверить, как среагируют на крыше угнетатели БПЛА.

Напомним, российские регионы массово отменяют традиционный военный парад на 9 мая из-за страха перед ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
423
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