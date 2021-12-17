В Петербурге на судостроительном заводе загорелся корвет "Проворный": видео

В Петербурге на судостроительном заводе загорелся корвет "Проворный": видео

По меньшей мере, четыре человека пострадали в результате пожара, состояние одного — тяжелое.

Вечером в пятницу, 17 декабря, на судостроительном заводе "Северная верфь" в российском городе Санкт-Петербурге вспыхнул военный корвет "Проворный", который после завершения его строительства должен был пополнить Тихоокеанский флот РФ.

Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

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Пожар охватил более 80 квадратных метров помещений судна, огонь подбирается к отсекам, в которых могут находиться газовые баллоны.

Для ликвидации пожара задействовали 89 спасателей и 22 единицы спецтехники.

Как сообщает местное издание "Фонтанка" со ссылкой на источники в оперативных службах, во время пожара пострадали четыре человека, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

В российском издании "Коммерсантъ" отметили, что после завершения строительства корвет "Проворный" должен был войти в состав флотилии сил Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском. Передачу судна планировали на конец 2022 года.

Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия, где видно, огромное облако черного дыма и языки пламени.

На питерском судостроительном заводе "Северная верфь" загорелось строящееся военное судно. Пострадали три человека, пишет ТАСС.



Горит ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По данным портала 78RU, внутри куча газовых баллонов, есть угроза взрыва https://t.co/yG3d28YCHx — Лентач (@oldLentach) December 17, 2021

Судостроительный завод "Северная верфь", Питер, вечер 17.12.21.

Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.

Четыре человека пострадали, три из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ — Vagabönd из Метавселенной (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021

Напомним, ранее в порту иранского города Бендер-Аббас на юге страны перевернулся корабль Военно-морского флота Ирана Talayieh.

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