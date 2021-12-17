В Петербурге на судостроительном заводе загорелся корвет "Проворный": видео

По меньшей мере, четыре человека пострадали в результате пожара, состояние одного — тяжелое.
Вечером в пятницу, 17 декабря, на судостроительном заводе "Северная верфь" в российском городе Санкт-Петербурге вспыхнул военный корвет "Проворный", который после завершения его строительства должен был пополнить Тихоокеанский флот РФ.
Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.
Пожар охватил более 80 квадратных метров помещений судна, огонь подбирается к отсекам, в которых могут находиться газовые баллоны.
Для ликвидации пожара задействовали 89 спасателей и 22 единицы спецтехники.
Как сообщает местное издание "Фонтанка" со ссылкой на источники в оперативных службах, во время пожара пострадали четыре человека, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.
Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия, где видно, огромное облако черного дыма и языки пламени.
На питерском судостроительном заводе "Северная верфь" загорелось строящееся военное судно. Пострадали три человека, пишет ТАСС.— Лентач (@oldLentach) December 17, 2021
Горит ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По данным портала 78RU, внутри куча газовых баллонов, есть угроза взрыва https://t.co/yG3d28YCHx
Судостроительный завод "Северная верфь", Питер, вечер 17.12.21.— Vagabönd из Метавселенной (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021
Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.
Четыре человека пострадали, три из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ
Напомним, ранее в порту иранского города Бендер-Аббас на юге страны перевернулся корабль Военно-морского флота Ирана Talayieh.
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