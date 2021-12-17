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В Петербурге на судостроительном заводе загорелся корвет "Проворный": видео

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В Петербурге на судостроительном заводе загорелся корвет "Проворный": видео

pixabay.com

По меньшей мере, четыре человека пострадали в результате пожара, состояние одного — тяжелое.

Вечером в пятницу, 17 декабря, на судостроительном заводе "Северная верфь" в российском городе Санкт-Петербурге вспыхнул военный корвет "Проворный", который после завершения его строительства должен был пополнить Тихоокеанский флот РФ.

Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

Пожар охватил более 80 квадратных метров помещений судна, огонь подбирается к отсекам, в которых могут находиться газовые баллоны.

Для ликвидации пожара задействовали 89 спасателей и 22 единицы спецтехники.

Как сообщает местное издание "Фонтанка" со ссылкой на источники в оперативных службах, во время пожара пострадали четыре человека, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

В российском издании "Коммерсантъ" отметили, что после завершения строительства корвет "Проворный" должен был войти в состав флотилии сил Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском. Передачу судна планировали на конец 2022 года.

Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия, где видно, огромное облако черного дыма и языки пламени.

Напомним, ранее в порту иранского города Бендер-Аббас на юге страны перевернулся корабль Военно-морского флота Ирана Talayieh.

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