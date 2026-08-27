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В Петербурге подорвали автомобиль с подполковником армии РФ: первые детали и фото
По словам очевидцев, из-за взрыва в авто подполковнику и его жене оторвало ноги.
В Санкт-Петербурге 27 августа сдетонировала самодельная взрывчатка в кроссовере Geely. В результате взрыва погиб подполковник российской армии, а его жена попала в реанимацию.
Об этом сообщили российские медиа, телеграм-каналы и украинский волонтер Сергей Стерненко.
Инцидент произошел около 10:00 в микрорайоне Славянка в Шушарах. Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе возле дома 24к4, недалеко от магазина «Магнит».
По предварительным данным, водитель завел кроссовер Geely и отехал от дома на несколько метров. Когда машина начала двигаться, в ней сработало самодельное взрывное устройство. В салоне находились подполковник и его супруга.
Мужчина погиб на месте. Его жена выжила, однако находится в реанимации. В результате взрыва обоим оторвало ноги.
Напомним, 5 августа в России в результате подрыва автомобиля тяжело пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, управляющий производством ударных FPV-дронов «Упырь». Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.