В Петербурге провели обыски у активистов "Партии мертвых": в чем их обвиняют

Участники российского художественно-политического проекта, проводившие свои акции на кладбищах, протестовали, в частности, и против военных действий в Украине.

В четверг, 1 сентября, российские правоохранители провели обыски у активистов художественно-политического проекта "Партия мертвых" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает издание "Фонтанка", следственные меры связаны с уголовным делом об оскорблении чувств верующих.

Участники этого проекта проводят перформансы, скрывая лица за масками в виде черепов. Активисты протестовали, в частности, против военных действий в Украине. Следствие считает преступлением акции на военных захоронениях и городских кладбищах.

Полицейские пришли с обыском к активистке "Партии мертвых" Кристине Бубенцовой. Из дома девушки вынесли технику, ее саму отвезли в Главное следственное управление СК РФ.

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Обыски также прошли у неназванного мужчины в поселке Северском, а также у основателя движения Максима Евстропова и у руководителей мастерской "ДК Розы", где проходили мероприятия партии.

Основатель "Партии мертвых" художник Максим Евстропов выехал из России в Грузию сразу после начала вторжения в Украину.

Напомним, ранее житель Подмосковья пришел в полицию, чтобы написать донос на самого себя. Мужчина заявил, что он не поддерживает войну России против Украины и хочет в этом признаться.

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