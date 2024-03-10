В Петербурге разгорелся масштабный пожар на складах возле аэропорта: что известно (видео)

Очевидцы утверждают, что перед пожаром раздались взрывы.

В воскресенье, 10 марта, вспыхнул мощный пожар на юго-западе российского города Санкт-Петербурга. Горит промышленное здание возле аэропорта в районе Волхонского шоссе.

В местных пабликах появились видео с гигантскими клубами черного дыма, которые видны с разных точек города.

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Сообщается, что в районе места, где произошло возгорание, расположены промзона и склады. Пламя пожирает здание, стены и крыша которого уже рухнули. Огонь охватил территорию 1000 квадратных метров.

Очевидцы утверждают, что перед пожаром раздались взрывы. Известно о по меньшей мере двух пострадавших, которых госпитализировали.

Официально причина возгорания не разглашается.

В Петербурге вспыхнул масштабный пожар на складах возле аэропорта

Напомним, ранее в Морском порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак".

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