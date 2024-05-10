В Петербурге рейсовый автобус с пассажирами слетел с моста в реку Мойку: видео

В пятницу, 10 мая, в российском городе Санкт-Петербурге водитель рейсового автобуса с пассажирами при повороте на Поцелуев мост не справился с управлением и слетел в реку Мойку.

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что при повороте автобус развернуло, он столкнулся с легковым автомобилем и пробил ограждение моста. Упав в воду реки Мойки, автобус с пассажирами быстро затонул.

На месте инцидента работали сотрудники МЧС и медики скорой помощи.

По информации местного издания "Фонтанка", трое пассажиров автобуса погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Всего в салоне было 15 человек.

Против водителя автобуса возбуждено уголовное дело.

В Петербурге рейсовый автобус с пассажирами слетел с моста в реку Мойку

Напомним, ранее в российском городе Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково грузовик повредил крыло пассажирского самолета, который должен был вылететь в Новосибирск.

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