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В Петербурге россиянка с криками "Слава Украине!" пыталась сжечь банк: выполняла "задание ФСБ"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
580
Время на прочтение
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В Петербурге россиянка с криками "Слава Украине!" пыталась сжечь банк: выполняла "задание ФСБ"

В России женщина хотела сжечь банк / Фото: Baza

Пенсионерку задержали после неудачной попытки поджечь банк.

В Санкт-Петербурге, Россия, 66-летняя женщина с криками "Слава Украине" пыталась поджечь помещение банка. Когда ее задержала полиция, россиянка заявила, что "выполняла задание ФСБ".

Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Россиянка пришла в отделение "Сбербанка" с двумя бутылками бензина. Она разлила горючее в помещении банка и с криками "Слава Украине" подожгла заведение. После этого работники учреждения ликвидировали пожар и вызвали полицию.

Россиянка рассказала, что якобы в середине июня к ней позвонили "работники банка" и предложили перевести деньги на безопасный счет, что женщина и сделала. После этого она потеряла деньги.

Задержали россиянку, пытавшуюся сжечь банк / © t.me/bazabazon
Задержали россиянку, пытавшуюся сжечь банк / Фото: t.me/bazabazon

Однако на этом все не закончилось: ей якобы позвонил работник ФСБ и обвинил в финансировании ВСУ. Он предложил россиянке поджечь банк, потому что это якобы помогло найти аферистов, что женщина и сделала.

Напомним, российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном "общественно-полезном труде" для школьников.

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Дата публикации
Просмотры
580
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