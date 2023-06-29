В Петербурге россиянка с криками "Слава Украине!" пыталась сжечь банк: выполняла "задание ФСБ"

Пенсионерку задержали после неудачной попытки поджечь банк.
В Санкт-Петербурге, Россия, 66-летняя женщина с криками "Слава Украине" пыталась поджечь помещение банка. Когда ее задержала полиция, россиянка заявила, что "выполняла задание ФСБ".
Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.
Россиянка пришла в отделение "Сбербанка" с двумя бутылками бензина. Она разлила горючее в помещении банка и с криками "Слава Украине" подожгла заведение. После этого работники учреждения ликвидировали пожар и вызвали полицию.
Россиянка рассказала, что якобы в середине июня к ней позвонили "работники банка" и предложили перевести деньги на безопасный счет, что женщина и сделала. После этого она потеряла деньги.
Однако на этом все не закончилось: ей якобы позвонил работник ФСБ и обвинил в финансировании ВСУ. Он предложил россиянке поджечь банк, потому что это якобы помогло найти аферистов, что женщина и сделала.
Напомним, российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном "общественно-полезном труде" для школьников.
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