В Петербурге водитель возил на крыше машины труп с наркотиками в кармане (фото)

Находившийся за рулем россиянин был настолько пьян, что не мог вспомнить все обстоятельства ДТП.

В "культурной столице" Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода, которого от удара подбросило на крышу автомобиля. Там погибший и лежал, зацепившись за элементы кузова.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушущий мир", опубликовав соответствующие фото.

Автомобиль с трупом на крыше обнаружила полиция, восстановив обстоятельства ДТП, которые 32-летний владелец автотранспорта едва помнил.

Как оказалось, после наезда на пешехода водитель не заметил присутствия его тела на крыше и еще долго ездил по ночным улицам города. У Морского порта он припарковал машину и спокойно пошел домой спать.

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Следовательно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, нашла в карманах погибшего 39-летнего мужчины пакет с марихуаной.

Напомним, в прошлом году в Ленинградской области России на трассе "Сортавала" произошла авария. В результате сильного столкновения из багажника автомобиля вывалилось изуродованное тело мертвого мужчины, которого, очевидно, убили еще задолго до самой аварии.

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